Если нулевой коэффициент и нулевой стаж

Как ответила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани Ф.Шакирова, в Российской Федерации пенсионное обеспечение граждан, переселившихся на постоянное жительство с территории государств-участников соглашений, осуществляется в соответствии с нормами федеральных законов от 28.12.2013 №400-ФЗ, от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (далее - Федеральный закон №173-ФЗ). Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий утверждены постановлением правительства РФ от 02.10.2014 №1015 в отношении периодов страхового стажа, имевших место за пределами Российской Федерации.

Международные соглашения содержат положения о том, что компетентные учреждения (органы) Сторон принимают меры к установлению обстоятельств, необходимых для определения права на пенсию и ее размера.

В соответствии с частью 9 статьи 21 ФЗ от 28.12.2013 №400 «О страховых пенсиях» орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе проверять обоснованность выдачи документов, необходимых для установления и выплаты страховой пенсии, а также достоверность содержащихся в них сведений.

Кроме того, в соответствии со статьей 6 Соглашения о гарантиях прав государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР за время до вступления в силу указанного Соглашения. Датой распада СССР в целях подтверждения пенсионных прав, приобретенных на территориях СНГ, является 01.01.1991.

В качестве документов, подтверждающих трудовой (страховой) стаж и заработок, могут приниматься трудовая книжка, справки, оформленные компетентными учреждениями, предприятиями, на которых осуществлялась трудовая и (или) иная деятельность, архивные справки, выданные в соответствии с требованием законодательства бывших республик СССР.

При представлении им дополнительных сведений о периодах его страхового (трудового) стажа и заработной плате, должно быть осуществлено подтверждение страхового стажа и заработка, приобретенных на территории бывших республик СССР, путем направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации запроса в адрес компетентного учреждения (органа) соответствующего государства.

Без дополнительного подтверждения при надлежащем оформлении принимаются к рассмотрению документы, содержащие сведения о трудовом (страховом) стаже, в том числе дающие право на досрочное пенсионное обеспечение, о периодах учебы, службы в Вооруженных силах СССР и др. за период до 01.01.1991, выданные до 1 января 1991 года.

Для включения в страховой стаж периодов работы на территории бывших республик СССР проведение проверки территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации представленных гражданами документов, выданных после 1 января 1991 года, в том числе за период до указанной даты, является обязательным, и только в случае подтверждения официальными органами пенсионного или социального обеспечения (страхования) бывших республик СССР (в том числе полученные от организации, архивной организации в случае перенаправления компетентным органом запроса территориального органа ПФР) правомерности выдачи соответствующей справки она может быть принята к расчету.

Документы, содержащие сведения о заработке, независимо от даты их выдачи, представленные гражданами лично, принимаются к производству после подтверждения сведений, содержащихся в них, соответствующим компетентным органом.