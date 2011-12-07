Как можно узнать о своих пенсионных накоплениях?

Как пояснила ведущий специалист-эксперт клиентский службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани А. Р. Абушаева, на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) содержатся следующие сведения: количество пенсионных баллов, длительность страхового стажа, периоды трудовой и иной деятельности, размер начисленных работодателем страховых взносов и уровень заработной платы, информация о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений. Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на индивидуальном лицевом счете, можно:

— с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР;

— через единый портал государственных (муниципальных) услуг;

— через территориальный орган ПФР.

Сведения, указанные на ИЛС, сформированы на основании данных, переданных в ПФР работодателем или гражданином самостоятельно. Если вы считаете, что какие-либо сведения о вашей трудовой или иной деятельности не учтены или учтены не в полном объеме, вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд с подтверждающими документами для внесения и уточнения данных на ИЛС недостающих сведений.