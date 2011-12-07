О пенсии индивидуальных предпринимателей, имеющих статус «самозанятые»

В целях пенсионного обеспечения под работающими гражданами понимаются лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», рассказали специалисты клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе Казани.

Федеральным законом от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» установлено, что применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 11 статьи 2 Федерального закона №422-ФЗ индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не вступившие в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, не относятся к категории лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, а соответственно, не считаются работающими.

Регистрация и снятие с регистрационного учета индивидуальных предпринимателей в территориальных органах ПФР осуществляются на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), поступающих из налоговых органов.

Датой, с которой индивидуальный предприниматель признается неработающим, считается дата постановки в ИФНС в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Кроме этого, поскольку индивидуальные предприниматели, перешедшие на применение специального налогового режима, для целей пенсионного обеспечения признаются неработающими, в случае осуществления ими ухода за нетрудоспособными гражданами могут быть установлены компенсационные или ежемесячные выплаты.

А также пенсионерам в указанном статусе пенсия выплачивается в полном размере с учетом всех индексаций.

В то же время лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и желающие сформировать пенсионные права (приобрести страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты), могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы в порядке, определенном пунктом 5 статьи 29 Федерального закона №167-ФЗ.

Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда лично, по почте, через мобильные приложения «Мой налог» и «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», минимальный размер страховых взносов, подлежащих уплате, не определен, но для учета в страховой стаж полного расчетного периода необходимо уплатить в данном расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, определяемого в соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации.

Фиксированный размер страховых взносов в 2021 году составляет 32448,00 руб.

Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. Cрок уплаты страховых взносов - не позднее 31 декабря текущего календарного года.