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Ветеранам Великой Отечественной и их семьям в РТ передали 7 тысяч продуктовых наборов

Около 700 ветранов и инвалидов войны получили ежегодную выплату от государства.

Ветеранам Великой Отечественной войны и их семьям передали почти 7 тысяч продуктовых наборов. Это ежегодная акция, которая проводилась с учетом санитарно-эпидемиологических норм, заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. 

Кроме того, около 700 ветеранов и инвалидов войны получили ежегодную выплату от государства, пишет ИА «Татар-информ». Также в республике продолжается акция по бесплатной доставке лекарств, проводится диспансеризация, которую прошли почи 70% ветеранов и труженников тыла в Татарстане. В 2021 году около 500 ветеранов получили стационарное лечение. 

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