Ветеранам Великой Отечественной и их семьям в РТ передали 7 тысяч продуктовых наборов

Ветеранам Великой Отечественной войны и их семьям передали почти 7 тысяч продуктовых наборов. Это ежегодная акция, которая проводилась с учетом санитарно-эпидемиологических норм, заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Кроме того, около 700 ветеранов и инвалидов войны получили ежегодную выплату от государства, пишет ИА «Татар-информ». Также в республике продолжается акция по бесплатной доставке лекарств, проводится диспансеризация, которую прошли почи 70% ветеранов и труженников тыла в Татарстане. В 2021 году около 500 ветеранов получили стационарное лечение.