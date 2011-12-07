Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Нотариально заверенное обязательство отменено

Действительно ли при покупке квартиры на средства материнского капитала действительно надо нотариально заверять письменное обязательство на оформление жилого помещения в общую собственность лица, получившего маткапитал, его супруга и всех детей?

Как пояснила руководитель группы социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Лилия Печенкина, 1 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. По новым правилам требование о нотариально заверенном письменном обязательстве отменено. Согласно новой редакции указанного закона лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

КВ
Лента новостей