Нотариально заверенное обязательство отменено

Как пояснила руководитель группы социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Лилия Печенкина, 1 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. По новым правилам требование о нотариально заверенном письменном обязательстве отменено. Согласно новой редакции указанного закона лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.