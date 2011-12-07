Что изменилось с 1 июля?

Маркировка обуви и лекарств стала обязательной. Так, с 1 июля вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу обуви, а также продажу лекарств без специальных кодов Data Matrix. Проверить легальность продукции покупатель может в приложении «Честный знак», для чего достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения. Цель новшества - исключение контрафакта.

Маркировка обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения. Возможность импорта немаркированной обуви сохранится до 1 августа, если она была приобретена по договорам до 1 июля.

Что касается лекарств, правительство может предусмотреть особый регламент для тех из них, которые произведены в РФ с 1 июля по 1 октября. Лекарства, которые произведены за рубежом до 1 октября, могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года. До 1 июля маркировка была обязательной для некоторых препаратов, теперь она распространяется на все лекарства.

В самозанятые - с 16 лет. Теперь зарегистрироваться в качестве самозанятого могут молодые люди с 16 лет. С 1 июля право вводить налог на профессиональный доход (налог для самозанятых), который с начала этого года действует в 23 субъектах РФ, получили все российские регионы. Напомним, самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, 6% - с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В отличие от ИП самозанятые не подают налоговые декларации, не делают обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медстрахование.

Пенсии и социальные выплаты - на карты «Мир». До 1 июля банки должны были завершить перевод пенсионеров и получателей иных социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты «Мир». Однако, учитывая режим самоизоляции, Банк России решил до 1 октября не наказывать банки, если они продолжают перечислять пенсии на карты международных платежных систем.

Справка об инвалидности больше не нужна. С 1 июля для получения выплат и госуслуг представлять справку об инвалидности не потребуется: теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из Федерального реестра инвалидов. Таким же образом с 1 марта на время пандемии проводится заочное переосвидетельствование инвалидности. С 1 июля в Федеральном реестре инвалидов должны размещаться сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» федеральные учреждения медико-социальной экспертизы выдавать больше не будут.

Подключиться к электросетям стало проще. С 1 июля упрощается процедура доступа к электросетям для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. По новым правилам сетевая организация должна выполнить свою часть работ по предоставлению доступа к электрическим сетям объектов заявителя вне зависимости от выполнения им всех технических условий для присоединения. Также теперь не нужно заключать договор на технологическое присоединение. Кроме того, исключается необходимость подписания документов на бумаге, а документооборот заявителя с сетевыми организациями переводится в электронный вид. Инициировать процесс присоединения к электросети можно через оформление онлайн-заявки на подключение.