Пенсия работающих пенсионеров. О том, как происходит перерасчет ее размера

Об этом мы попросили рассказать специалистов управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани.

Перерасчет размера пенсии — это изменение размера страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого начислены (уплачены) страховые взносы на страховую пенсию, а также в связи с другими обстоятельствами.

Многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают работать. В этом случае работодатели начисляют (уплачивают) за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, с учетом которых органы ПФР производят перерасчет размера страховой пенсии.

Перерасчет размера страховой пенсии без заявления

Перерасчет размера страховой пенсии как работающим пенсионерам, так и неработающим производится через увеличение индивидуального пенсионного коэффициента.

Работающим пенсионерам перерасчет производится с учетом страховых взносов, которые работодатель начисляет (уплачивает) за него в Пенсионный фонд России и которые не учтены:

— при назначении страховой пенсии по старости;

— при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца;

— при назначении страховой пенсии по инвалидности;

— при переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности;

— при предыдущем перерасчете.

В этих случаях перерасчет размера страховой пенсии производится территориальным органом Пенсионного фонда России в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года.

Перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца подлежит корректировке один раз: в августе года, следующего за годом, в котором была назначена эта пенсия.

Законодательством установлены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые учитываются при беззаявительном перерасчете страховой пенсии. Это значение зависит от того, формируются ли у пенсионера пенсионные накопления или нет: не свыше 3,0 — для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные накопления не формируются.

Кроме того, в случае представления после назначения страховой пенсии страхователем сведений индивидуального (персонифицированного) учета за период после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в отношении периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место до ее назначения, которые влекут увеличение индивидуального пенсионного коэффициента, производится перерасчет размера страховой пенсии со дня назначения указанной пенсии без истребования заявления.

Беззаявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии осуществляется в случае:

— достижения пенсионером возраста 80 лет. Применяется только к страховой пенсии по старости. Достижение возраста 80 лет позволяет установить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в повышенном размере;

— изменения группы инвалидности. Применяется как к страховой пенсии по старости, так и к страховой пенсии по инвалидности. При этом повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости предусмотрена для инвалидов I группы.

Важно!

Пенсия работающих пенсионеров будет ежегодно расти не только за счет увеличения стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты, но и благодаря традиционному ежегодному августовскому перерасчету.

Перерасчет размера страховой пенсии по заявлению

Заявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону увеличения осуществляется в случае:

— изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении. При появлении у пенсионера нетрудоспособных иждивенцев устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности (учитывается не более трех нетрудоспособных иждивенцев);

— переезда пенсионера на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца увеличивается на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в указанных районах (местностях);

— приобретения необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях и (или) страхового стажа. Устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности;

— изменения категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. Например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышение фиксированной выплаты;

— приобретение необходимого календарного стажа работы в сельской местности, переезда пенсионера на новое место жительства в сельскую местность, оставление работы и (или) иной деятельности, в период, в который застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

В случае подачи гражданином заявления о перерасчете размера пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, не осуществляющий ему выплату пенсии, данный территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации пересылает, в том числе в электронной форме, заявление и документы, представленные заявителем, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий выплату пенсии гражданину, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления.

Перерасчет размера фиксированной выплаты будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для такого перерасчета документами.

Заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии принимается при условии одновременного представления необходимых для такого перерасчета документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

Указанный перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.