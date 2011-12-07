Кто и как может получить «защищенную» выплату в 10 тыс. рублей?

На эти и другие часто задаваемые вопросы читателей «Казанских ведомостей» ответил управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

— Эдуард Яфасович, кто из пенсионеров получит выплату?

— Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Иными словами, единовременная выплата полагается всем пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России.

— Пенсионерам по инвалидности и потере кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей?

— Да, право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

— Как быть, если пенсионер получает сразу две пенсии — из Пенсионного фонда России и силового ведомства? Кто в таком случае предоставляет единовременную выплату?

— Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фондом России, то и единовременную выплату тоже предоставит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачивает другое ведомство, оно же и назначит новую выплату в 10 тысяч рублей.

— Что нужно сделать пенсионеру, чтобы получить выплату?

— Пенсионеру для этого не придется ничего делать. Пенсионный фонд России автоматически назначает выплату по имеющимся данным. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, — через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).

— В какие сроки поступят средства?

— Большинство пенсионеров получат единовременную выплату в сентябре. 2 сентября этого года единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили пенсионеры, пенсия которых зачисляется на счета в банках. Граждане, получающие пенсию через «Почту России», получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию. Средства выплачиваются тем же способом, что и ежемесячная пенсия: путем вручения суммы выплаты почтальоном на дому либо путем зачисления на счет в кредитной организации. Единовременная выплата также может быть получена по доверенности.

В случае если пенсионер по каким-либо причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже — в зависимости от конкретного случая.

— Выплата зачисляется только на карты «Мир»?

— Да, поскольку доставка единовременной денежной выплаты осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки пенсии, которую получает пенсионер. Вместе с тем выплата может быть также зачислена и на бескарточный счет в банке.

— Положена ли выплата работающим пенсионерам?

— Да, выплата предоставляется всем пенсионерам, независимо от того, работают они или нет.

— Могут ли родственники получить выплату за умершего пенсионера?

— Да, в таком случае 10 тысяч рублей предоставляются родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни. Право оформить средства в таком случае имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже указанного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну.

— Что делать, если пенсионер вдруг не получит выплату в сентябре?

— В таком случае, ему необходимо подать обращение в Пенсионный фонд России. Например, устное обращение по телефону в Отделение Пенсионного фонда или электронное обращение через онлайн-приемную Пенсионного фонда. Пенсионеры могут также обратиться в ближайшую клиентскую службу или управление фонда либо отправить им письмо по почте. Специалисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.

— Могут ли списать единовременную выплату за долги?

— Согласно указу о выплате 10 тысяч рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству. Отделения Пенсионного фонда России автоматически маркируют выплату как не подлежащую для списания. Если средства все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

— Законно ли удерживать единовременную выплату в счет оплаты проживания в организациях социального обслуживания?

— Нет. С этих выплат удержания не производятся. Президент назвал эти выплаты «защищенными».

— Учитывается ли эта выплата в доходах семьи при определении права на другие меры поддержки государства?

— Нет, в доходах семьи при определении права на получение иных выплат и при предоставлении других государственных мер социальной поддержки единовременная выплата 10 тысяч рублей не учитывается. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, выплату на детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.