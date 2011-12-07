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Электронный формат трудовой книжки выбрали 179 тысяч татарстанцев

В 2020 году каждый работающий имел право сделать выбор, в каком формате будет вестись его трудовая книжка - в старом, бумажном, или электронном. 179 тысяч татарстанцев сделали выбор в пользу электронной версии трудовой.

Как отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин на коллегии ведомства, переход на электронный формат фиксации трудовых отношений, дает работникам больше гарантий по исполнению трудового законодательства. Для работодателя эта форма тоже удобнее — у него появляется удаленный доступ к информации, подтверждающей стаж и компетенции работника. Также это может помочь облегчить поиск и наем необходимых сотрудников по более широкой географической базе.

КВ
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