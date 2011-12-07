Электронный формат трудовой книжки выбрали 179 тысяч татарстанцев

Как отметил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин на коллегии ведомства, переход на электронный формат фиксации трудовых отношений, дает работникам больше гарантий по исполнению трудового законодательства. Для работодателя эта форма тоже удобнее — у него появляется удаленный доступ к информации, подтверждающей стаж и компетенции работника. Также это может помочь облегчить поиск и наем необходимых сотрудников по более широкой географической базе.