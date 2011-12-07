Об оформлении инвалидности и выходе на пенсию татарстанцев будут информировать через сайт Госуслуг

Управляющий отделением ПФР в Татарстане Эдуард Вафин сообщил, что об оформлении инвалидности и выходе на пенсию жителей республики будут информировать через сайт госуслуг.

Вафин рассказал, что сейчас республиканское отделение работает над развитием «проактивного информирования граждан по трем жизненным ситуациям». Между тем он пояснил, что получать информацию на портале госуслуг граждане будут с личного согласия.

Говоря о задачах на текущий год, он сообщил, что ОПФР по РТ будет работать над выполненим обязательств по повышению уровня материального обеспечения граждан. Речь идет о проведении индексаций и тематических проверок выплатных дел.