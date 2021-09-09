Когда можно подавать документы для оформления пенсии?

Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Мария Ермолаева пояснила, что россияне могут заранее обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии. Подать необходимые документы можно за два года до наступления возраста, дающего право на выплату.

Заблаговременное обращение позволит специалистам Пенсионного фонда провести предварительную работу — обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР и необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии.

Для предварительной оценки пенсионных прав необходимо представить документы, подтверждающие периоды работы (например, трудовую книжку, справки о стаже и т. д.).

В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения имеющихся данных специалисты ПФР направят запросы в организации или архивные учреждения.

Если работа по уточнению и дополнению необходимых для назначения пенсии сведений будет завершена до достижения заявителем возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, пенсия будет назначена не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении пенсии. Подать заявление на назначение пенсии можно не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста.