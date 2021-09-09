О выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам

В Отделении Пенсионного фонда России по Республике Татарстан пояснили, что выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный характер и первым шагом для получения этих средств является подача заявления о выплате СПН (далее - заявление).

Если на момент смерти застрахованного лица формирование СПН осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, то заявление подается правопреемниками в любой территориальный орган ПФР независимо от места жительства. И тогда выплата СПН осуществляется через ПФР. Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых формировали СПН в ПФР, аккумулируются в Отделении Пенсионного фонда по Республике Татарстан в течение полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение седьмого месяца выносится решение о выплате или отказе в выплате СПН правопреемникам. Выплата производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.

Если на момент смерти застрахованного лица формирование СПН осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то заявление подается правопреемниками в НПФ и выплата СПН осуществляется через НПФ.

Необходимо помнить, что действующим законодательством ограничено время, в течение которого возможно заявить о себе как о правопреемнике: подача заявления должна быть осуществлена в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Но если шестимесячный срок пропущен, он может быть восстановлен в судебном порядке.

Кстати

За 6 месяцев текущего года Отделением ПФР по Республике Татарстан было выплачено правопреемникам 58 миллионов рублей.