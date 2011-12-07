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Что выгоднее: пенсия мужа или надбавка после 80?

После смерти мужа получаю его пенсию, так как она больше, чем моя. В связи с этим будет ли мне выплачиваться в полном размере надбавка по старости по достижении мной 80 лет? (Анна Семеновна)

Уважаемая Анна Семеновна! Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова, пенсионное обеспечение граждан в настоящее время регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В соответствии с нормами статьи 17 данного закона лицам, достигшим возраста 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере, соответственно, к пенсии по потере кормильца повышение фиксированной выплаты не предусмотрено.

Учитывая изложенное, рекомендуем вам после достижения возраста 80 лет обратиться в управление Пенсионного фонда с целью проверки целесообразности перевода с пенсии по потере кормильца обратно на пенсию по старости уже с учетом повышенной фиксированной выплаты. 

КВ
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