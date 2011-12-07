Законно ли удержание из пенсии в счет погашения кредита?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, статья 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержит полный перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Пенсия по инвалидности в указанном перечне отсутствует. На основании вышеизложенного удержание из пенсии по инвалидности при поступлении исполнительных документов является правомерным.