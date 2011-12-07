Досрочная пенсия для замдиректора

Как пояснила руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н.Романова, право на досрочное назначение пенсии по старости определяется на основании пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, Списка и Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.10.2002 №781.

В указанном Списке предусмотрена должность заместителя директора, деятельность которого связана с образовательным процессом. Из положений Правил следует, что правоустанавливающим условием приобретения права на досрочное назначение пенсии является выполнение работы в должности заместителя директора за должностной оклад, т. е. на полную ставку. При этом ведение преподавательской работы либо ее отсутствие значения не имеет.

В вашем случае работу в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе включить в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, не представляется возможным, т. к. указанная работа осуществлялась на неполную ставку. Суммирования указанной работы к должности учителя на 0,5 ставки также не предусмотрено.