О тонкостях назначения выплаты по уходу за пожилым человеком

Уважаемая Надежда Сергеевна, специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что неработающий гражданин, который осуществляет уход за нетрудоспособным, может оформить ежемесячную компенсационную выплату. Размер такой выплаты составляет 1200 рублей. Она выплачивается вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному, за которым осуществляют уход. Ограничения по количеству нетрудоспособных граждан, за которыми осуществляется уход и оформляется компенсационная выплата одним трудоспособным неработающим лицом, не установлено.

Таким образом, вы можете оформить компенсационную выплату и за вашей 80-летней соседкой тоже.

Выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным человеком (инвалидом 1-й группы, за исключением инвалидов с детства 1-й группы, а также за пожилым, достигшим возраста 80 лет), независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи. Это может быть и посторонний человек, главное, чтобы осуществлялась реальная помощь нуждающемуся в ней.

Обращаем внимание, что к нетрудоспособным гражданам, за которыми может быть установлена компенсационная выплата в связи с осуществлением ухода, относятся дети-инвалиды, инвалиды 1-й группы; престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе; граждане, достигшие 80 лет.

Для назначения компенсационной выплаты можно подать заявление на сайте ПФР или через портал госуслуг (для этого потребуется подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации), а также обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда. Для этого нужно написать заявление и представить соответствующие документы.

Если необходимые документы есть в пенсионном деле гражданина, за которым осуществляется уход, представлять их не нужно.

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. При этом данная выплата производится к пенсии, установленной нетрудоспособному, и осуществляется в течение периода ухода за ним.

Период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Важно помнить, что при трудоустройстве теряется право на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1-й группы, так как компенсация может быть оформлена только на неработающего гражданина, и необходимо представить соответствующее заявление о прекращении выплат.

Сообщить о своем трудоустройстве гражданин обязан самостоятельно в территориальный орган ПФР в течение 5 дней, непосредственно в управление или подать обращение на сайте Пенсионного фонда. Там же, после того как трудовая деятельность прекратится, можно подать заявление на новое назначение ежемесячной компенсационной выплаты по уходу.