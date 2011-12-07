Стоит ли из-за 889 рублей рисковать своим здоровьем, жизнью и благополучием семьи?

Чем может грозить отказ от набора социальных услуг, рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

— Тема не новая, но все равно каждый год ситуация повторяется: люди отказываются от набора социальных услуг, который дает человеку с инвалидностью возможность бесплатно получать необходимые медицинские препараты, назначенные лечащим врачом. На данный момент 65% татарстанских льготников вместо соцпакета, к сожалению, выбрали денежную компенсацию на лекарства — 889,66 рубля в месяц. Но потом они понимают, что совершили большую ошибку, — отметила Фарида Фатыховна. — Соцпакет — это, по сути, страховка на случай тяжелых заболеваний. Например, человек может чувствовать себя нормально, и возможно, 889 рублей на лекарства ему вполне хватает. Но при обострении болезни сталкивается с тем, что для лечения нужны препараты за десятки, сотни тысяч рублей. А таких денег у него нет. И вся семья оказывается в очень тяжелой ситуации: чтобы приобрести жизненно важные препараты, родственники вынуждены брать кредиты, занимать большие суммы у знакомых, продавать имущество. Конечно, мы оказываем неотложную, экстренную помощь, но препараты для дальнейшего долгосрочного лечения в условиях больницы человек получать не сможет.

Еще раз важно подчеркнуть: соцпакет — это страхование жизни и здоровья. Мы всегда спрашиваем пациентов, которые хотят отказаться от соцпакета: «889 рублей — это для вас настолько критичная сумма, что ради нее вы готовы отказаться от возможности получать дорогостоящие лекарства?».

Некоторые не верят в то, что эта программа реально работает. Но она работает. У нас есть пациенты со сложными заболеваниями, которые получают препараты на 10 миллионов рублей по этой программе, и таких льготников становится все больше. По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество льготников, которые получают лекарственные препараты на сумму более 1 миллиона рублей, и в три раза стало больше тех, кто получает препараты на сумму до 500 тысяч рублей.

Еще один весомый аргумент в пользу соцпакета — льготник, имеющий соцпакет, получает лекарства не только от основного, но и от сопутствующих заболеваний. А их у людей с инвалидностью бывает несколько.

Не надо забывать и о том, что медицинские технологии развиваются стремительно. Постоянно появляются новые эффективные препараты для лечения самых тяжелых заболеваний. Значит, расширяется возможность лечить людей, продлевать им жизнь и годы активного долголетия.

Напоминаем, чтобы федеральному льготнику вернуть соцпакет, необходимо до 1 октября подать в Пенсионный фонд РФ заявление о предоставлении набора социальных услуг. Заявления принимаются до 1 октября в МФЦ, территориальных органах Пенсионного фонда, по предварительной записи или через личный кабинет на сайте ПФР.

Обратите внимание, при подаче заявления до 1 октября набор соцуслуг начнет предоставляться с 1 января 2021 года. А если заявление будет написано после 1 октября, то соцпакет можно будет вернуть только с 1 января 2022 года.

В соцпакет входит:

— лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания (денежная компенсация — 889,66 рубля в месяц);

— путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежная компенсация — 137,63 рубля в месяц);

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежная компенсация — 127,77 рубля в месяц).