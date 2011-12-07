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Стоит ли из-за 889 рублей рисковать своим здоровьем, жизнью и благополучием семьи?

Что выбрать: соцпакет или его денежную компенсацию? Каждый год перед федеральными льготниками в преддверии 1 октября встает этот вопрос. И каждый раз врачи стараются убедить своих пациентов хорошо подумать, прежде чем отказаться от соцпакета.

Чем может грозить отказ от набора социальных услуг, рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

— Тема не новая, но все равно каждый год ситуация повторяется: люди отказываются от набора социальных услуг, который дает человеку с инвалидностью возможность бесплатно получать необходимые медицинские препараты, назначенные лечащим врачом. На данный момент 65% татарстанских льготников вместо соцпакета, к сожалению, выбрали денежную компенсацию на лекарства — 889,66 рубля в месяц. Но потом они понимают, что совершили большую ошибку, — отметила Фарида Фатыховна. — Соцпакет — это, по сути, страховка на случай тяжелых заболеваний. Например, человек может чувствовать себя нормально, и возможно, 889 рублей на лекарства ему вполне хватает. Но при обострении болезни сталкивается с тем, что для лечения нужны препараты за десятки, сотни тысяч рублей. А таких денег у него нет. И вся семья оказывается в очень тяжелой ситуации: чтобы приобрести жизненно важные препараты, родственники вынуждены брать кредиты, занимать большие суммы у знакомых, продавать имущество. Конечно, мы оказываем неотложную, экстренную помощь, но препараты для дальнейшего долгосрочного лечения в условиях больницы человек получать не сможет. 

Еще раз важно подчеркнуть: соцпакет — это страхование жизни и здоровья. Мы всегда спрашиваем пациентов, которые хотят отказаться от соцпакета: «889 рублей — это для вас настолько критичная сумма, что ради нее вы готовы отказаться от возможности получать дорогостоящие лекарства?». 

Некоторые не верят в то, что эта программа реально работает. Но она работает. У нас есть пациенты со сложными заболеваниями, которые получают препараты на 10 миллионов рублей по этой программе, и таких льготников становится все больше. По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество льготников, которые получают лекарственные препараты на сумму более 1 миллиона рублей, и в три раза стало больше тех, кто получает препараты на сумму до 500 тысяч рублей. 

Еще один весомый аргумент в пользу соцпакета — льготник, имеющий соцпакет, получает лекарства не только от основного, но и от сопутствующих заболеваний. А их у людей с инвалидностью бывает несколько. 

Не надо забывать и о том, что медицинские технологии развиваются стремительно. Постоянно появляются новые эффективные препараты для лечения самых тяжелых заболеваний. Значит, расширяется возможность лечить людей, продлевать им жизнь и годы активного долголетия.

Напоминаем, чтобы федеральному льготнику вернуть соцпакет, необходимо до 1 октября подать в Пенсионный фонд РФ заявление о предоставлении набора социальных услуг. Заявления принимаются до 1 октября в МФЦ, территориальных органах Пенсионного фонда, по предварительной записи или через личный кабинет на сайте ПФР.

Обратите внимание, при подаче заявления до 1 октября набор соцуслуг начнет предоставляться с 1 января 2021 года. А если заявление будет написано после 1 октября, то соцпакет можно будет вернуть только с 1 января 2022 года. 

В соцпакет входит:

— лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания (денежная компенсация — 889,66 рубля в месяц);

— путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежная компенсация — 137,63 рубля в месяц);

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежная компенсация — 127,77 рубля в месяц).

КВ
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