О спецвыплате соцработникам и волонтерам

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что постановлением правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 года № 797 «Об утверждении Правил осуществления специальных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрена во время пандемии специальная выплата за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Эта выплата положена гражданам Российской Федерации, относящимся к следующим категориям:

— работники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания, взявшие на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— волонтеры и другие граждане России, которые взяли на временное проживание (в том числе под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Специальная выплата осуществляется в размере 12130 рублей за каждого гражданина, которому организовано сопровождаемое проживание или который взят на временное проживание домой (в том числе под временную опеку) из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании Реестра заявителей, утвержденного субъектом Российской Федерации. Реестр формируется и утверждается за периоды: апрель — май, июнь 2020 года.