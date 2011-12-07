Пенсионерам оказывают псевдоюридические услуги

Как разъяснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 1991 года (в том числе в советское время), массово прошла в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией. Тогда все пенсии, назначенные до 2010 года, были пересчитаны с учетом советского стажа. С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации.

Специалисты ОПФР по РТ предупреждают, что пенсионеры получают информацию о якобы причитающихся им доплатах за советский стаж чаще всего от неких юридических фирм. Эти фирмы предлагают пожилым людям помощь в оформлении необходимых заявлений для получения доплаты. За свои услуги они, естественно, берут деньги. Некоторые фирмы даже делают запрос в ПФР, откуда человек получает ответ, что никакие доплаты за работу в советский период не производятся. В результате оказывается, что пенсионер просто отдает свои деньги за псевдоюридические услуги. Специалисты ведомства призывают граждан к бдительности.

Подготовила Ольга ИВАНЫЧЕВА