Засчитывается ли школьнику стаж, если он ухаживает за инвалидом?

Как ответила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей 11 закона.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ трудоспособным лицом является лицо, с которым может быть заключен трудовой договор.

Так, в соответствии со статьей 63 ТК РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста 15 лет и оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования и продолжающие получать общее образование, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

С письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

Поэтому при наличии разрешения (согласия) одного из родителей и органа опеки и попечительства в страховой стаж лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы в период получения общего образования, может быть засчитан период ухода не ранее чем с даты достижения им возраста 14 лет.

В случае отсутствия указанного разрешения (согласия) в страховой стаж лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы и одновременно обучающемуся в общеобразовательной организации, может быть засчитан период ухода не ранее чем с даты достижения 16 лет, а для лиц, которые оставили обучение или отчислены из общеобразовательной организации, но продолжают обучение в иной форме, - не ранее чем с даты достижения возраста 15 лет.

Одновременно следует отметить, что трудовое законодательство в части заключения трудового договора с несовершеннолетними неоднократно менялось. В связи с этим, если несовершеннолетнему лицу за осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином была установлена ежемесячная компенсационная выплата, то период такого ухода засчитывается в страховой стаж.