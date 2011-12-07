Единовременная выплата ко Дню Победы - только для участников и инвалидов ВОВ

Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Кировском районе г. Казани Олеся Дьяченко, одной из категорий лиц, имеющих право на единовременную выплату в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2020 года №100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», являются инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».

При этом закон от 12.01.1995, которым установлены правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации, не является единственным нормативным правовым актом, закрепляющим меры социальной защиты и поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

В связи с этим используемые в самом названии и в содержательной части указа от 07.02.2020 формулировки «некоторым категориям граждан» и «из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3...» к участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны из категорий, поименованных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 закона от 12.01.1995, относятся к лицам, которые имели непосредственное отношение к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны, под которым в рамках реализации указа понимается период 1941 - 1945 годов.

Учитывая изложенное, действие указа от 07.02.2020 не может распространяться на тех лиц, которые принимали участие в боевых действиях, происходивших после окончания Великой Отечественной войны, например в боевых действиях в районе острова Даманский в марте 1969 года.

Таким образом, отказ в установлении вам указанной единовременной выплаты правомерен.