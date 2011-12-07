Если на лицевом счете неполные сведения о стаже

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС), можно с помощью личного кабинета гражданина на сайте ПФР, через Единый портал государственных (муниципальных) услуг, через территориальный орган ПФР или через МФЦ. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР вашими работодателями и вами.

Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, и хотите внести в ИЛС недостающие сведения, вам необходимо:

- в отношении периодов работы после регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться к работодателям для их уточнения;

- в отношении периодов работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться в Пенсионный фонд России с подтверждающими документами.

По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС вы можете обратиться для консультации в клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Куда обратиться за получением документов о периодах работы? Чтобы получить документы, подтверждающие периоды работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (до 2002 года), вам необходимо обратиться к работодателям того периода, за который есть неучтенные сведения. Это может быть сделано путем подачи заявления в произвольной форме на адрес работодателя, в котором необходимо указать адрес для направления ответа и контактный номер телефона.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи вами заявления работодатель обязан предоставить вам копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

Если у вас на руках уже есть документы, подтверждающие стаж до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства и представить документы для внесения недостающих сведений на ваш ИЛС.

Обратите внимание!

В случае ликвидации работодателя необходимо обращаться к правопреемнику работодателя или в вышестоящую организацию, либо в соответствующую архивную организацию.