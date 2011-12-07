Вопрос — ответ: ждать ли перерасчета пенсии?

Заместитель руководителя клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова пояснила, что с 1 августа проведен традиционный ежегодный беззаявительный перерасчет пенсий работающих пенсионеров, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

В отличие от индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии. Однако стоит отметить, что максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами.

Беззаявительный перерасчет осуществляется с 1 августа каждого года по итогам предыдущего, при этом в прошедшем году пенсионер может отработать любое количество месяцев, а не обязательно все двенадцать. Основное условие для перерасчета является наличие на индивидуальном лицевом счете пенсионера на этот момент пенсионных коэффициентов, сформированных из отчислений работодателя.

Положены ли 10 тысяч рублей?

До недавнего времени получала пенсию по потере кормильца — у меня умер отец. В июне окончила школу, и в связи с совершеннолетием выплата пенсии была прекращена. Я поступила в колледж, а в сентябре обратилась за назначением пенсии с 1 сентября 2021 года. Будет ли мне выплачена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, как всем получателям пенсии?

Заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Гюзель Нафигина пояснила, что в связи с Указом Президента РФ от 24.08.2021 № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют право граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся получателями пенсии по состоянию на 31.08.2021. Для детей, которым выплата пенсии по случаю потери кормильца была прекращена в связи с достижением 18 лет до 31.08.2021. и не обучающимся на эту дату, но приобретшим право на назначение пенсии по случаю потери кормильца с 1.09.2021 года, данная выплата будет осуществлена в индивидуальном порядке.