Почему заявление о пособии не рассмотрено вовремя

Специалисты клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани сообщили, что при назначении пособий для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, Пенсионный фонд оценивает критерии нуждаемости семьи на выплату. Для этого в ходе межведомственного взаимодействия обрабатываются запросы с подтверждением критериев нуждаемости или ее отсутствия.

Сроки рассмотрения заявления составляют 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособий. В отдельных случаях сроки принятия решения могут продлеваться еще на 20 рабочих дней.

Для объективной оценки материального положения каждого члена семьи необходимо собрать массу информации по каждому из них: официальный доход, наличие мер соцподдержки, наличие движимого и недвижимого имущества, состоял ли данный гражданин на учете в Центре занятости населения. Для получения данных производится масса запросов специалистами по каждому члену семьи в смежные ведомства и организации. И если некоторым заявителям приходит уведомление на портал госуслуг о продлении сроков рассмотрения заявлений на 20 рабочих дней, то это как раз связано с ожиданием ответов на запросы. Предельный срок рассмотрения заявления с момента регистрации заявления — 30 рабочих дней (не календарных).