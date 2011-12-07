Об индексации пенсии тем, кто уволится в 2019 году

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан пояснили, что в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 2016 года выплата пенсии работающим пенсионерам (состоящим в трудовых отношениях) производится без индексации.Уточнение факта прекращения (осуществления) пенсионерами работы осуществляется территориальными управлениями ПФР ежемесячно на основании сведений страхователей. Решение о выплате пенсии с учетом пропущенных индексаций выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором управлением ПФР получены сведения, представленные страхователем (работодателем) в подтверждение прекращения пенсионером трудовых и иных отношений. Выплата пенсии с учетом индексаций производится в месяце, следующем за месяцем вынесения решения с осуществлением соответствующей доплаты с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Учитывая изложенное, в случае прекращения вами трудовой деятельности, с учетом которой производится уплата страховых взносов, размер вашей пенсии со следующего месяца после месяца увольнения будет установлен с учетом индексаций, проведенных за период с 01.02.2016 до даты увольнения. Выплата пенсии с учетом индексации начнется через три месяца после месяца увольнения с соответствующей доплатой за три месяца.