Заявления о перерасчете пенсии подавать не надо

Руководитель группы социальных выплат Управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Л.Печенкина пояснила, что пенсия для работающих пенсионеров будет повышена с 1 августа 2019 года в беззаявительном порядке с учетом величины индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при предыдущем перерасчете. Так как данный перерасчет производится без заявления пенсионера, то и подавать заявление в Пенсионный фонд не надо.