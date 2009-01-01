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Как включить в стаж годы проживания с супругом в гарнизоне?

Какие документы нужно представить в ПФР для включения в страховой стаж периода проживания с супругом-военным в гарнизоне? Светлана
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани ответили, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ, засчитываются периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности. Пунктом 35 Правил №1015 предусмотрено, что периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, имевшие место до 01.01.2009, подтверждаются справками воинских частей (учреждений, предприятий и иных организаций), военных комиссариатов, а начиная с 01.01.2009 - справками воинских частей и справкой государственного учреждения службы занятости населения. Основанием выдачи справки являются сведения личного дела военнослужащего, документ, подтверждающий регистрационный учет по месту жительства или месту пребывания, а также трудовая книжка супруги (супруга) военнослужащего.
КВ
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