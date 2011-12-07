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В 2020 году 3 405 татарстанцев были охвачены системой долговременного ухода

Это почти 15% от общего числа пожилых людей, который признаны нуждающимися в социальном обслуживании.

Долговременный уход за пожилыми людьми осуществляется в рамках проекта «Старшее поколение», который реализуется благодаря национальному проекту «Демография».

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в рамках проекта «Старшее поколение» 770 жителей республики, нуждающихся в постороннем уходе, получают услуга сиделки.

В Татарстане при комплексных центрах социального обслуживания населения открыты 52 Школы ухода. Там с начала 2020 года приемам ухода за больными людьми были обучены 791 родственник пожилых граждан (инвалидов) и 1 604 специалиста по уходу.

Также в республике появились 34 приемные семьи, взявшие себе под опеку пожилых граждан.

КВ
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