В 2020 году 3 405 татарстанцев были охвачены системой долговременного ухода

Долговременный уход за пожилыми людьми осуществляется в рамках проекта «Старшее поколение», который реализуется благодаря национальному проекту «Демография».

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в рамках проекта «Старшее поколение» 770 жителей республики, нуждающихся в постороннем уходе, получают услуга сиделки.

В Татарстане при комплексных центрах социального обслуживания населения открыты 52 Школы ухода. Там с начала 2020 года приемам ухода за больными людьми были обучены 791 родственник пожилых граждан (инвалидов) и 1 604 специалиста по уходу.

Также в республике появились 34 приемные семьи, взявшие себе под опеку пожилых граждан.