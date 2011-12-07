Компенсация за уход за пожилым: кому можно получить

Читательница «Казанских ведомостей» обратилась к нам с вопросом: Мне исполнилось 80 лет. Родственников нет. Помогает мне посторонний человек. Могу ли я оформить компенсацию по уходу и как можно это сделать?

Руководитель группы социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Лилия Печенкина пояснила, что компенсационные выплаты по уходу устанавливаются неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ними. Она выплачивается независимо от их совместного или раздельного проживания, а также независимо от того, являются ли они членами одной семьи. Размер компенсационной выплаты по уходу за пенсионером старше 80 лет составляет 1200 рублей. Выдача компенсационной выплаты производится вместе с пенсией.

Устанавливается такая выплата с месяца обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения права (например, даты исполнения 80 лет пенсионеру, за которым будет осуществляться уход).

Для оформления ежемесячной компенсационной выплаты по уходу в территориальный орган ПФР по месту получения нетрудоспособным гражданином пенсии необходимо подать два заявления:

— заявление о назначении компенсационной выплаты на уход (подается от лица, осуществляющего уход);

— заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на уход (подается от пенсионера, нуждающегося в уходе).

Подать такие заявления можно, обратившись в клиентскую службу территориального органа ПФР либо в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Для этого гражданин должен быть зарегистрирован на портале государственных услуг РФ и иметь подтвержденную учетную запись.