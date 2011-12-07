Вопрос — ответ: по какому документу можно зарегистрировать иностранца в системе пенсионного страхования?

Читатели «Казанских ведомостей» задали вопрос: Может ли при регистрации иностранных граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета в качестве единственного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, быть принят документ — вид на жительство?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе Казани, пунктом 17 постановления Правления ПФР от 21 мая 2020 г. № 291п «Об утверждении административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по приему от граждан анкет в целях регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе по приему от зарегистрированных лиц заявлений об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, или о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета» предусмотрено, что при оказании государственной услуги представляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Справочник «Виды документов, удостоверяющих личность», к которым в том числе относится вид на жительство, утвержден постановлением Правления ПФР от 27 сентября 2019 г. № 485п «Об утверждении форм и форматов сведений, используемых для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и порядка заполнения форм указанных сведений» (зарегистрировано Минюстом России 30 января 2020 г., регистрационный № 57349).

В связи с этим при регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета на основании анкеты зарегистрированного лица в качестве документа, удостоверяющего личность, иностранный гражданин вправе представить вид на жительство.