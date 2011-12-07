Вопрос — ответ: как подать заявление на прекращение ухода за нетрудоспособным

Читатель «Казанских ведомостей» задал нам вопрос: Ухаживаю за нетрудоспособным гражданином. В связи с трудоустройством мне необходимо написать заявление о прекращении ухода. Как, кроме портала госуслуг, можно записаться на прием в пенсионный фонд? Кто должен присутствовать при подаче заявления? Какие документы потребуются?

Как ответили «КВ» специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе Казани, принятие решения о прекращении осуществления компенсационной выплаты осуществляется территориальным органом ПФР в день получения им заявления о прекращении осуществления ухода неработающим трудоспособным лицом за нетрудоспособным гражданином и (или) извещения.

Прекращение осуществления компенсационной выплаты производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение осуществления компенсационной выплаты.

Заявление необходимо написать по месту получения пенсии. Для этого вам необходимо личное присутствие, заявление и паспорт от ухаживающего и нетрудоспособного гражданина; ваша трудовая книжка, справка о трудоустройстве.

Заявление можно подать через МФЦ в УПФР по предварительной записи по тел. 8(800)600-03-57.