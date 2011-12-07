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Кому положены выплаты средств пенсионного капитала?

Положена ли мне выплата средств пенсионных накоплений, если я родилась в 1956 году и продолжаю работать? Лидия Ивановна
Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе, в соответствии с действующим законодательством правом на получение средств пенсионных накоплений обладают граждане, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», при наличии средств пенсионных накоплений на лицевом счете застрахованного лица. Накопления на индивидуальном лицевом пенсионном счете имеют следующие категории граждан:- родившиеся не раньше 1967 года и сделавшие выбор в пользу накопительной пенсии;- родившиеся в период с 1953 по 1966 год мужчины и с 1957 по 1966 год женщины, официально работавшие в 2002 - 2004 гг.;- являющиеся участниками госпрограммы софинансирования пенсии;- направившие средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
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