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Как рассчитывается размер отпускных?

Объясните, пожалуйста, каким образом рассчитывается средний заработок при предоставлении отпуска. Зульфия
Как пояснили специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации для всех случаев определения размера средней заработной платы (для расчета отпускных, выходного пособия, командировочных, при направлении на повышение квалификации и др.), предусмотренных Трудовым кодексом, установлен единый порядок ее исчисления. Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за предшествующие 12 календарных месяцев.Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).Особенности порядка исчисления средней заработной платы для указанных случаев утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. №922.
КВ
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