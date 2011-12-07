Где проверить правильность отчислений в Пенсионный фонд?

Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Сафиуллина, узнать, производит ли отчисления за вас работодатель, а также уточнить длительность страхового стажа, периоды трудовой деятельности, места работы, количество сформированных пенсионных баллов и уровень заработной платы можно, ознакомившись с имеющимися сведениями о сформированных пенсионных правах на индивидуальном лицевом счете (ИЛС):- с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР;- через единый портал государственных (муниципальных) услуг;- в многофункциональных центрах (МФЦ);- в территориальных органах ПФР.Сведения, указанные на индивидуальном лицевом счете, формируются на основе данных, передаваемых в ПФР работодателями.Если вы считаете, что какие-либо сведения, которые впоследствии будут влиять на размер страховой пенсии, не учтены или учтены не в полном объеме, необходимо обратиться в территориальные органы ПФР по месту жительства с подтверждающими документами. В случае отсутствия сведений о страховых взносах необходимо обратиться к работодателю.