Какие пенсионеры имеют право на повышенную пенсию?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, если ребенок родителей-пенсионеров является студентом, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, и состоит на иждивении, то родители имеют право на увеличение страховой пенсии за счет повышения фиксированной выплаты. Повышению за счет иждивенцев подлежат пенсии по старости и по инвалидности. Право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют оба родителя одновременно в случае подтверждения нахождения на их иждивении ребенка-студента. На детей до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы. Для установления повышенной фиксированной выплаты получатели страховой пенсии по старости либо по инвалидности должны своевременно представить следующие документы: - подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении ребенка); - подтверждающие нахождение на иждивении у родителя; к их числу относятся справки о совместном с родителем проживании, документы о доходах ребенка и родителей, а для отдельно проживающих от родителей детей - дополнительно документы, подтверждающие, что помощь претендующего на повышение пенсии родителя является для ребенка основным и постоянным источником средств к существованию (например, договор об оплате родителем обучения, документы об оплате проживания и т. д.); - подтверждающие обучение - справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа по учебному заведению; данная справка выдается однократно, и в ней указывается весь период обучения; при досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо в течение трех дней сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства, чтобы не допустить возникновения переплат, которые подлежат возвращению в ПФР.