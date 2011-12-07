О перерасчете пенсии после увольнения

Уважаемая Мария Александровна, как ответили в управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, согласно части 3 статьи 26.1 закона №400-ФЗ пенсионерам, прекратившим осуществление работы, суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с законом №400-ФЗ, с учетом индексации (увеличения), имевшего место в период осуществления работы и (или) иной деятельности, за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности.В случае вашего увольнения в марте 2019 года органом ПФР в июне 2019 года будет вынесено решение о выплате сумм страховой пенсии с учетом корректировок (индексаций), имевших место в период осуществления работы, с 1-го числа месяца, следующего после прекращения работы, т.е. с 1 апреля 2019 года. Следовательно, в июле 2019 года будет произведена доплата за прошедшее время за период с 01.04.2019 по 30.06.2019.