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Почему работу пионервожатой не засчитали в педстаж?

ПФР не засчитал мне в педстаж работу пионервожатой в 1988 году (11 месяцев) и учителем в общеобразовательной школе (2 месяца 9 дней), так как школа несколько лет называлась школа-комплекс «Гармония» - центр по гуманитарно-эстетическому развитию. Правильно ли это? Можно ли эти периоды включить в педстаж? Ирина
В управлении Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани ответили, что при обращении гражданина за назначением досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью по пункту 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ территориальный орган ПФР осуществляет подсчет педагогического стажа и выносит либо решение о назначении пенсии, либо решение об отказе в назначении. В отказном решении указывается педагогический стаж, который выработал гражданин, а также периоды работы в учреждениях и организациях, которые не могут быть включены в подсчет стажа, с обоснованием причины. Вам необходимо ознакомиться с отказным решением и причинами, по которым оно вынесено. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться как в управление ПФР по месту назначения пенсии за консультацией, так и в судебные органы для обжалования вынесенного отказного решения при несогласии с ним.
КВ
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