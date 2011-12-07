О переходе с военной пенсии на гражданскую

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, гражданам Российской Федерации, бывшим военнослужащим и приравненным к ним лицам, которые имеют право на страховую пенсию по старости по линии Пенсионного фонда, может быть установлена такая пенсия после отказа от получения военной пенсии.Заявление о назначении такой пенсии рассматривается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема такого заявления при условии представления всех необходимых документов (часть 7 статьи 22 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).В соответствии с пунктом 28 Правил выплаты пенсий доставочный документ оформляется не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения о назначении пенсии. Соответственно нет необходимости ждать три месяца до момента выплаты пенсии по линии Пенсионного фонда.Существует и второй вариант получения пенсии по линии Пенсионного фонда - это назначение второй пенсии.Вторая пенсия по линии Пенсионного фонда может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении следующих условий:- достижение общеустановленного пенсионного возраста или достижение возраста, дающего право на досрочную страховую пенсию по старости;- наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2018 году продолжительность такого стажа составляет 9 лет;- наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) - на 2018 год она установлена в размере 13,8.Военным пенсионерам страховая пенсия по старости по линии Пенсионного фонда назначается без учета стажа работы в военных ведомствах и без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии.