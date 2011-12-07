Выход на пенсию: стаж и баллы имеют значение

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани ответили, что с 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенсионных баллах: чем их больше, тем выше размер пенсии. Количество баллов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионного балла, то в 2019 году - не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионного балла. Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличиваться, пока не станет равным 30 и 15 соответственно. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать в 2019 году, составляет 9,13.Если пенсионных баллов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет заработано. Если по истечении 5 лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная. Узнать о количестве имеющихся пенсионных баллов можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, он может обратиться к работодателю для уточнения данных.Также напомним, с 2019 года изменен возраст выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 - для женщин. Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет общеустановленного. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019 - 2020 гг., возрастной порог снижается на полгода. Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а те, кто должны выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года.