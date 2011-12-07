Работу пионервожатой не засчитали в педстаж

В управлении Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани ответили, что при обращении гражданина за назначением досрочной пенсии в связи с педагогической деятельностью по пункту 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ территориальный орган ПФР осуществляет подсчет педагогического стажа и выносит либо решение о назначении пенсии, либо решение об отказе в назначении. В отказном решении указывается педагогический стаж, который выработал гражданин, а также периоды работы в учреждениях и организациях, которые не могут быть включены в подсчет стажа, с обоснованием причины. Вам необходимо ознакомиться с отказным решением и причинами, по которым оно вынесено. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться как в управление ПФР по месту назначения пенсии за консультацией, так и в судебные органы для обжалования вынесенного отказного решения при несогласии с ним.