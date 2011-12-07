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Получить услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома? Это реально!

Рассчитать размер своей будущей пенсии, получить выписку из индивидуального лицевого счета, сведения о страховом стаже и сумме заработка, подать заявление на получение дубликата страхового свидетельства - все это можно сделать через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России. Это удобно, оперативно, комфортно, и не надо тратить время на визит в ПФР.
Татарстанцы все активнее пользуются возможностью получать многие услуги ПФР в электронном виде. Только за 2018 год количество заявлений, поданных через электронные сервисы «Личного кабинета» на сайте ПФР и через Единый портал госуслуг, увеличилось в три раза и составило 343 тысячи. 80% обращений в Пенсионный фонд поступает именно в электронном виде. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», рассказали и. о. заместителя управляющего Отделением ПФР по РТ Анна Петрушина и начальник управления информационных технологий Отделения ПФР по РТ Альфат Ахметзянов.Самой востребованной услугой «Личного кабинета» ПФР является возможность подать заявление о назначении пенсии, выборе или смене способа доставки пенсии. Также в лидерах по количеству обращений заявления по перерасчету пенсии и оформлению выплаты по уходу за нетрудоспособными и инвалидами. В электронном виде поступают и заявления о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжение средствами материнского капитала. Но их пока не так много, как ожидалось. С апреля 2018 года только 282 владельца сертификата выразили желание на его получение в электронном виде. А почти 21 тысяча молодых мам предпочли получить сертификат в традиционном виде - на бумаге. В минувшем году в «Личном кабинете» было открыто два новых сервиса. Один сервис - по назначению профессиональных доплат к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности. Второй сервис - по назначению дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.Также в «Личном кабинете» появилось еще несколько новшеств. Например, теперь пенсионеры, которые переезжают на новое место жительства, могут в электронной форме уведомлять Пенсионный фонд о смене своего адреса. Открыта возможность оформления ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала. А еще через «Личный кабинет» можно записаться на прием к специалисту Пенсионного фонда на удобное для вас время. Эта услуга доступна даже незарегистрированным пользователям сайта Пенсионного фонда. 
КВ
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