Материнский капитал для внучки

Начальник отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани В.Тухватуллина пояснила, что в соответствии с действующим законодательством на получение государственного сертификата на материнский капитал имеют право следующие граждане Российской Федерации:1) женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;2) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;3) мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.Право женщин на дополнительные меры государственной поддержки прекращается в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.Право на дополнительные меры государственной поддержки у женщины также прекращается, если она полностью использовала средства материнского капитала.Если мать вашей внучки полностью не использовала средства материнского капитала, то в случае лишения ее родительских прав государственный сертификат утрачивает свое предназначение, право у матери прекратится.Тогда право на дополнительные меры государственной поддержки возникнет у детей в равных долях, в том числе и у вашей внучки, и государственный сертификат будет оформлен на имя детей.В данном случае распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется усыновителями, опекунами ребенка с предварительного разрешения органа опеки и попечительства или самим ребенком по достижении им совершеннолетия.Средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям можно направить на оплату платных образовательных услуг, при этом оплатить можно не только первое, но и второе высшее образование, образование в средних учебных заведениях, а также проживание ребенка в общежитии. При этом образовательное учреждение должно находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.Использовать денежные средства по данному направлению можно после исполнения сертифицируемому ребенку трех лет.