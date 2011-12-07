О досрочной пенсии для водителя автобуса

Уважаемый Алексей Петрович, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, право на досрочное назначение страховой пенсии имеют лица, работающие в качестве водителя автобуса, троллейбуса, трамвая на регулярных городских пассажирских маршрутах (п. 10 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).Под регулярным городским пассажирским маршрутом понимается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах. Необходимым условием на установление права на досрочное назначение страховой пенсии является:- мужчины, имеющие стаж на указанных работах не менее 20 лет и страховой стаж не менее 25 лет, имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 55 лет;- женщины, имеющие стаж на указанных работах не менее 15 лет и страховой стаж не менее 20 лет, имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет.Работа в качестве водителя автобуса городского транспорта, занятого перевозкой пассажиров по заказам, не дает права на досрочное назначение страховой пенсии по старости, т.к. перевозки пассажиров по заказам не являются регулярными пассажирскими маршрутами, а также не предусматривается посадка (высадка) пассажиров в пути следования на каждой остановке городского транспорта. В вашем случае рекомендуем доработать стаж в качестве водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах и обратиться за назначением страховой пенсии досрочно в возрасте 55 лет.