Если пенсионер задолжал по кредитам

В управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани ответили, что ограничения по размерам удержаний установлены статьей 99 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и статьей 138 Трудового кодекса РФ.По общему правилу в целях погашения задолженности по исполнительным листам из заработной платы и иных доходов должника (включая пенсию) не может быть удержано более 50%. Исключением являются случаи взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца и возмещения ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать 70%.Если поступает несколько исполнительных листов, удержание средств осуществляется в соответствии с установленной статьей 111 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» очередностью удовлетворения требований взыскателя:1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также требования о компенсации морального вреда;2) во вторую очередь - требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;3) в третью очередь - требования по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;4) в четвертую очередь - все остальные требования.Стоит отметить, что требования каждой последующей очереди удовлетворяются после погашения долга предыдущей очереди в полном объеме. В рамках одной очереди (при наличии нескольких исполнительных документов от разных взыскателей) требования удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе (пп. 2, 3 ст. 111 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).В связи с вышеизложенным для уточнения и урегулирования данного вопроса рекомендуем обратиться в районный отдел судебных приставов, которым вынесено постановление о возбуждении в отношении вас исполнительного производства.