Сколько стоит пенсионный балл?

Как ответили в управлении Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе, вы правы, 3 балла - это максимальная величина, на которую в августе производится корректировка пенсии работающего пенсионера. Вы вышли на пенсию в 2015 году, когда стоимость балла, по которой рассчитывался ваш пенсионный капитал, составляла 71 руб. 41 коп. Этот денежный эквивалент и берется для перерасчета пенсии по страховым взносам, уплаченным вашим страхователем в 2017 году (ФЗ-385).