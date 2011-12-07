Удвоенная выплата - раз в 5 лет

В 2015 году, после выхода на пенсию, получила свои дополнительные отчисления - 12 тысяч рублей в год, которые в 2017 году мне выплатили без моего заявления в августе. А в этом году где они? Хотя в «госуслугах» я их вижу, но почему не выплачивают? Ирина