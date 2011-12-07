В каком случае безработному можно досрочно выйти на пенсию?

В управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в соответствии со статьей 32 «Условия досрочного выхода на пенсию» Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в 2018 году по предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», отвечающим условиям для назначения страховой пенсии по старости, предусмотренным Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.Таким образом, назначение пенсии безработным гражданам при отсутствии возможности для их трудоустройства возможно только уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста, дающего право выхода на пенсию. Данная норма останется неизменной и в 2019 году.