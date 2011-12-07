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Закон не предусматривает включение в стаж времени учебы в ПТУ

Почему мне при расчете пенсии не было учтено время учебы в профессиональном училище (2 года) и часть стажа работы в советское время? Имею стаж 34 года 4 месяца 17 дней + 44,11 балла. Пенсия мне была рассчитана 8475,26 рубля. Правильно ли это? Н.В.Ходенко
В управлении Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани ответили, что в соответствии с действующим Федеральным законом 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за них уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Закон не предусматривает включение времени учебы в ПТУ в стаж. Факт наличия записи об учебе в трудовой книжке правового значения в данном случае не имеет.Что касается стажа работы в советское время, то напомним, в ходе проведенной валоризации сумма, находившаяся по состоянию на 1 января 2002 года в страховой части вашего пенсионного счета, была проиндексирована на 10% и еще на 1% за каждый год стажа до 1991 года.К примеру, если вы проработали 20 лет до 1991 года и продолжали работать дальше, то общая индексация этой суммы составила 30%. Для каждого гражданина повышение пенсионных прав до 1 января 2002 года было осуществлено индивидуально в зависимости от трудового стажа.Вероятнее всего, период вашей работы с 2002 года не сопровождался достаточным количеством страховых взносов, поэтому и стаж большого значения для величины размера пенсии не имел.
КВ
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