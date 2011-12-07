Год 2019-й: что ждет пенсионеров?

Повышение пенсийВ 2019 году будут три индексации пенсий. С 1 января на 7,05% возрастет страховая пенсия неработающих пенсионеров. Индексация коснется примерно 800 тысяч татарстанцев. Обратите внимание, у каждого получателя пенсии размер повышения будет индивидуальный. Например, если у человека размер страховой пенсии по старости на 31.12.18 составлял 10000 рублей, то с 1 января 2019 года страховая пенсия увеличится на 705 рублей и составит 10705 рублей. Если гражданин в 2018 году получал пенсию в размере 15000 рублей, то сумма его индексации составит примерно 1000 рублей. Если размер страховой части пенсии в уходящем году был 20000 рублей, то повышение составит 1410 рублей. С 1 апреля на 2,4% индексируется социальная пенсия.С 1 августа произойдет индексация страховой пенсии работающих пенсионеров. С 1 февраля будут проиндексированы ЕДВ - ежемесячные денежные выплаты. Они увеличатся на 3,4%. Размер пенсии на 31 декабря 2018 г. Размер пенсии на 1 января 2019 г. Увеличение размера пенсии 6000 6 423,0 423,0 7000 7 493,5 493,5 8000 8 564,0 564,0 9000 9 634,5 634,5 10000 10 705,0 705,0 11000 11 775,5 775,5 12000 12 846,0 846,0 13000 13 916,5 916,5 14000 14 987,0 987,0 15000 16 057,5 1 057,5 16000 17 128,0 1 128,0 17000 18 198,5 1 198,5 18000 19 269,0 1 269,0 19000 20 339,5 1 339,5 20000 21 410,0 1 410,0 21000 22 480,5 1 480,5 22000 23 551,0 1 551,0 23000 24 621,5 1 621,5 24000 25 692,0 1 692,0 25000 26 762,5 1 762,5 С 1 января 2019 года произойдет увеличение пенсионного обеспечения лиц, работавших в сельском хозяйстве. Россиян, работавших и живущих в сельской местности, с нового года ждет прибавка к пенсии в размере 25% фиксированной выплаты, установленной к страховой пенсии по старости или инвалидности. Для сельчан - получателей страховой пенсии по старости и инвалидности 1 и 2-й группы, надбавка составит 1300 рублей, а для пенсионеров с инвалидностью 3-й группы - 667 рублей. Сумма надбавки будет впоследствии индексироваться. Данный перерасчет производится Пенсионным фондом автоматически на основании пенсионных дел. Для оформления надбавки никуда ходить не надо.Обратите внимание, данная надбавка будет начислена тем пенсионерам, которые одновременно отвечают трем условиям: первое условие - стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет;второе условие - быть неработающим пенсионером;третье условие - проживать в сельской местности. В Татарстане такую надбавку будут получать примерно 50 тысяч человек, работников сельского хозяйства.Новое понятие: предпенсионный возрастВводится новое понятие - предпенсионный возраст, который для мужчин будет отсчитываться от 60 лет, для женщин - от 55 лет. Для этой категории граждан станут действовать дополнительные социальные гарантии. Например, для работодателей вводится уголовная и административная ответственность за увольнение работника предпенсионного возраста.А само увеличение возрастного порога, когда гражданин может выйти на пенсию, будет плавным. Переходный период рассчитан на несколько лет - с 2019 по 2028 год. Об этом сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин на расширенном заседании координационного совета ОПФР по РТ. ФРИ и ЕГИССОВ 2019 году продолжат активно развиваться два федеральных проекта Пенсионного фонда России: Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) и Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря этому сервису, запущенному в ЕГИССО, каждый пенсионер и человек предпенсионного возраста смогут легко и оперативно определить положенные конкретно им льготы, скидки и другие формы социальной поддержки. ФРИ и ЕГИССО позволяют учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней.В 2019 году «социальный калькулятор» на ЕГИССО будет развиваться. Этому станет способствовать интеграция ЕГИССО с Единым государственным реестром ЗАГС, которая, к примеру, позволит отслеживать появление в семье ребенка и своевременно уведомлять родителей о мерах, на которые они имеют право.Цифровая социальная карта пенсионераВ 2019 году будет активно внедряться цифровая социальная карта пенсионера. Этот проект реализуется с помощью мобильного приложения ПФР. Цифровая карта будет содержать информацию о статусе гражданина в виде уникального QR-кода.Как пояснил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин, скачав это приложение и получив QR-код, каждый пенсионер и человек предпенсионного возраста смогут определить свои права на положенные льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, которые предоставляются не только государством, но и коммерческими организациями. Доступная среда - под более жесткий контроль Правительство России одобрило законопроект об ответственности за несоблюдение условий доступности для инвалидов объектов и услуг.Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», разработанный Министерством труда и социальной защиты России, вводит новый механизм привлечения к административной ответственности должностных лиц за несоблюдение ими установленных федеральными законами условий доступности для инвалидов объектов и услуг.По данным статистики, в 2017 году в России выявлено более 100 тысяч нарушений прав инвалидов на доступность объектов и услуг. При этом рассмотрено только 19 тысяч заявлений (менее 20%) о привлечении к административной ответственности их виновников. В основном рассмотрение этих дел осуществляется судами, а не отраслевыми органами государственного надзора. В случае принятия законопроекта решения о пресечении таких правонарушений будут приниматься по результатам контрольно-надзорных действий. Это позволит значительно чаще осуществлять принцип неотвратимости наказания за нарушения прав инвалидов в этой сфере. Ространснадзор будет рассматривать дела о нарушениях требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры, транспортным средствам и услугам по перевозке.Роскомнадзор будет рассматривать дела о нарушениях требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам и услугам связи.Росздравнадзор будет рассматривать дела о нарушениях требований к обеспечению доступа для инвалидов объектов организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, и предоставляемых ими услуг.Роструд будет рассматривать дела о нарушениях в сфере занятости.Рособрнадзор будет рассматривать дела о нарушениях требований к доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.Аналогичные полномочия возлагаются на уполномоченные региональные контрольно-надзорные органы в сфере жилищного надзора, а также социального обслуживания. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.