Как изменится пенсия работающего пенсионера после увольнения?

Мне 59 лет. С 16 октября 2018 года я уволена по сокращению штатов. Когда мне можно обратиться в ПФ за перерасчетом пенсии? Сейчас моя пенсия составляет 9711 руб. 20 коп. Какой будет моя пенсия после перерасчета и войдет ли в нее добавка неработающим пенсионерам с 1 января 2019 года?СветланаЯ пенсионер. Собираюсь увольняться с января 2019 года. Будет ли выплачена компенсация за три предыдущих года и в какой срок?Елена ИвановнаЯ работающий пенсионер. Пенсия 17000 руб. На сколько увеличится моя пенсия после увольнения?ЖаннаКак пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, перерасчет пенсии делается беззаявительно, по данным ежемесячной отчетности, которую в Пенсионный фонд представляют страхователи. Поскольку индексация пенсий неработающим пенсионерам проводилась в следующем порядке: 2016 год - 4%; 2017 год - 5,4%; 2018 год - 3,8%, то пересчет размера страховой пенсии производится с учетом всех вышеперечисленных в период работы индексаций.В новом размере пенсионер получает страховую пенсию через три месяца после увольнения с единовременной выплатой суммы индексации за эти три месяца после увольнения. В 2019 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут с 1 января увеличены также с помощью механизма ежегодной индексации, а увеличение размера пенсии произойдет у каждого получателя индивидуально.